МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Россия подготовила мощную оборону и превосходит украинскую армию по техническому оснащению, заявил в беседе с британской газетой The Guardian командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Дмитрий Лисюк. "Доверьтесь нам!" Аналитик ЦРУ рассказал о роковой ошибке Зеленского

Он отметил: "Нам очень тяжело двигаться вперед. Там внушительная оборона", — после чего пояснил, что российские войска превосходят ВСУ по численности и располагают более совершенными средствами радиоэлектронной борьбы и разведывательным оборудованием.

При этом, невзирая на массовые поставки вооружений и техники с Запада, сама 128-я горно-штурмовая бригада, как пишет Guardian, до сих пор применяет устаревшую советскую бронетехнику.

"У нас не должно быть никаких иллюзий", — подытожил полковник ВСУ.

С начала июня ВСУ пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, направляя на передовую подготовленные и вооруженные НАТО подразделения. По заявлению президента России Владимира Путина, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых результатов. Министра обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.