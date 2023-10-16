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https://1prime.ru/society/20231016/841988508.html
Украинский офицер призвал не строить иллюзий
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Россия подготовила мощную оборону и превосходит украинскую армию по техническому оснащению, заявил в беседе с британской газетой The Guardian командир 128-й горно-штурмовой... ПРАЙМ, 16.10.2023
новости, общество , украина, всу, россия, армия, превосходство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Россия подготовила мощную оборону и превосходит украинскую армию по техническому оснащению, заявил в беседе с британской газетой The Guardian командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Дмитрий Лисюк.
Он отметил: "Нам очень тяжело двигаться вперед. Там внушительная оборона", — после чего пояснил, что российские войска превосходят ВСУ по численности и располагают более совершенными средствами радиоэлектронной борьбы и разведывательным оборудованием.
При этом, невзирая на массовые поставки вооружений и техники с Запада, сама 128-я горно-штурмовая бригада, как пишет Guardian, до сих пор применяет устаревшую советскую бронетехнику.
"У нас не должно быть никаких иллюзий", — подытожил полковник ВСУ.
С начала июня ВСУ пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, направляя на передовую подготовленные и вооруженные НАТО подразделения. По заявлению президента России Владимира Путина, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых результатов. Министра обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.