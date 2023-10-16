МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен использует воинственную риторику в своих заявления о ситуации на Ближнем Востоке, — такое мнение в соцсети Х высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Урсулу фон дер Ляйен осудили за ее высказывания о Путине и Армении

Он возмутился: "О кризисе на Ближнем Востоке мы слышим только воинственный и неоконсервативный лай Урсулы фон дер Ляйен".

Франция, по мнению Филиппо, должна заботиться о гражданском населении Израиля и Палестины, думать о деэскалации конфликта и продвигать меры по установлению мира в регионе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Тель-Авив и встретилась с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. После массированного ракетного удара бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.