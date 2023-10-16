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"Воинственный лай" Урсулы фон дер Ляйен разозлил французского политика
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен использует воинственную риторику в своих заявления о ситуации на Ближнем Востоке, — такое мнение в соцсети Х высказал лидер французской... ПРАЙМ, 16.10.2023
новости, общество , франция, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, критика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен использует воинственную риторику в своих заявления о ситуации на Ближнем Востоке, — такое мнение в соцсети Х высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Он возмутился: "О кризисе на Ближнем Востоке мы слышим только воинственный и неоконсервативный лай Урсулы фон дер Ляйен".
Франция, по мнению Филиппо, должна заботиться о гражданском населении Израиля и Палестины, думать о деэскалации конфликта и продвигать меры по установлению мира в регионе.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Тель-Авив и встретилась с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. После массированного ракетного удара бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.