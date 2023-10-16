МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Мировых лидеров заботят лишь их фантазии, а Украине пора задуматься о своем будущем, пишет в статье для бельгийского издания Мodern Diplomacy обозреватель Рич Бердан. Путин прав. Итальянцы рассказали, что скрывала НАТО

Давайте будем честны, без обиняков предлагает Бердан. Далее, бегло отметив, что бойцы ВСУ "продолжают массово уничтожаться", а поддержка НАТО "постепенно иссякает", он утверждает, что "конфликт в конечном итоге приведет к столу переговоров".

При этом Бердан отмечает, что "отнюдь не случайно" Украине сначала поставляли только боеприпасы, противотанковые ракеты и бронемашины, потом в ход пошли системы ПВО, танки и кассетные снаряды, а теперь речь идет уже о баллистических ракетах и истребителях F-16.

По мнению автора статьи, "вынужденная эскалация поставок" показывает, что "военные операции ВСУ терпят неудачу и неспособны прорвать линию фронта".

"Россия не проиграет этот конфликт и пожертвует всем, чтобы добиться своего… У Запада даже близко нет такой мотивации, чтобы жертвовать собой ради того, что когда-то было восточной Украиной и Крымом", — утверждает Бердан.

"Подвиги" мировых лидеров принесли много вреда и огромный ущерб. Все эти их деяния направлены лишь на удовлетворение их извращенных фантазий, низменных амбиций по продвижению собственных идей и на удержание власти", — говорится в статье.

Становится все более очевидным, что "подвиги" мировых лидеров принесли много вреда и огромный ущерб. Все эти их деяния направлены лишь на удовлетворение их извращенных фантазий, низменных амбиций по продвижению собственных идей и на удержание власти.

Тем временем для Украины, по мнению автора, "настала опасная эра, когда солнце и луна над ней померкли, а звезды больше не светят".

И, не удостоив Украину ответом, что же ей делать в сложившейся ситуации, в которую ее загнал Запад, Бердон изящно заканчивает статью риторическим вопросом: "Действительно ли мы готовы шагать вместе с ней (с Украиной — прим. ред.) столько времени, сколько потребуется, чтобы увидеть ее полное уничтожение?"