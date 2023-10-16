Мodern Diplomacy: украинскому народу следует задуматься о своем будущем
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Мировых лидеров заботят лишь их фантазии, а Украине пора задуматься о своем будущем, пишет в статье для бельгийского издания Мodern Diplomacy обозреватель Рич Бердан.
Давайте будем честны, без обиняков предлагает Бердан. Далее, бегло отметив, что бойцы ВСУ "продолжают массово уничтожаться", а поддержка НАТО "постепенно иссякает", он утверждает, что "конфликт в конечном итоге приведет к столу переговоров".
При этом Бердан отмечает, что "отнюдь не случайно" Украине сначала поставляли только боеприпасы, противотанковые ракеты и бронемашины, потом в ход пошли системы ПВО, танки и кассетные снаряды, а теперь речь идет уже о баллистических ракетах и истребителях F-16.
По мнению автора статьи, "вынужденная эскалация поставок" показывает, что "военные операции ВСУ терпят неудачу и неспособны прорвать линию фронта".
"Россия не проиграет этот конфликт и пожертвует всем, чтобы добиться своего… У Запада даже близко нет такой мотивации, чтобы жертвовать собой ради того, что когда-то было восточной Украиной и Крымом", — утверждает Бердан.
"Подвиги" мировых лидеров принесли много вреда и огромный ущерб. Все эти их деяния направлены лишь на удовлетворение их извращенных фантазий, низменных амбиций по продвижению собственных идей и на удержание власти", — говорится в статье.
Становится все более очевидным, что "подвиги" мировых лидеров принесли много вреда и огромный ущерб. Все эти их деяния направлены лишь на удовлетворение их извращенных фантазий, низменных амбиций по продвижению собственных идей и на удержание власти.
Тем временем для Украины, по мнению автора, "настала опасная эра, когда солнце и луна над ней померкли, а звезды больше не светят".
И, не удостоив Украину ответом, что же ей делать в сложившейся ситуации, в которую ее загнал Запад, Бердон изящно заканчивает статью риторическим вопросом: "Действительно ли мы готовы шагать вместе с ней (с Украиной — прим. ред.) столько времени, сколько потребуется, чтобы увидеть ее полное уничтожение?"
https://1prime.ru/society/20231016/841988930.html