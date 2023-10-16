МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Ошибки на Украине в 2014 году надо было исправлять не с помощью боевиков, а через демократические процедуры, но Запад развернул руками Киева боевые действия, заявил президент РФ Владимир Путин. Украине пора самой подумать о своем будущем, советует Мodern Diplomacy

"Тем не менее хочу напомнить, что военные действия начались на Украине не с нашей военной операции, а гораздо раньше — в 2014 году, когда западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом (Украины Виктором) Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней. И более того, способствовали государственному перевороту", — сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.

Российский лидер отметил, что официальные лица из администрации США прямо заявили, что потратили на это большие деньги, "5 миллиардов они называли".

"Я сейчас не буду говорить, революция это, цветная, не цветная, но это госпереворот. Да, он был связан и с ошибками тогда действовавшего руководства, но все равно эти ошибки надо было закрывать не с помощью боевиков на улицах, а с помощью демократических процедур", — добавил Путин.

Но страны Запада, по словам президента РФ, предпочли действовать иначе, способствуя совершению госпереворота.

"А затем развернули, по сути руками киевского режима, боевые действия на юго-востоке Украины — в Донбассе. И восемь лет вели эти боевые действия, убивая женщин и детей. И никто на Западе не обращал на это внимание или делал вид, что не замечает", — подчеркнул он.