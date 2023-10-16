ООН, 16 окт — ПРАЙМ. Если США разместят в европе ракеты средней и меньшей дальности, Россия примет зеркальные меры, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД страны Владимир Ермаков. В конгрессе США выступили за изменение структуры ядерных сил

"Суть в том, что односторонний мораторий России на размещение наземных РСМД прямо увязан с действиями США в данной сфере. Недвусмысленные формулировки о неизбежности наших зеркальных контрмер, использованные российским руководством при объявлении упомянутого моратория, не оставляют пространства для иных интерпретаций", — сказал он.

ДВЗЯИ

Сейчас не видно перспектив ратификации Вашингтоном Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), добавил дипломат.

Он напомнил, что Москва ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году и с тех пор "терпеливо ждала", когда США предпримут аналогичный шаг.

"Однако перспектив, что Вашингтон намерен сделать это, не просматривается", — сказал он.

Ермаков пояснил, что в качестве причины США называют наличие проблем с ратификацией Конгрессом, но такие объяснения не могут восприниматься всерьез.

"Мы имеем дело с США как с государством. Это государство не пожелало ратифицировать ДВЗЯИ более чем за четверть века с момента его открытия для подписания", — отметил он.

ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

ДСНВ

Вашингтон коренным образом подорвал основополагающе принципы, на которых были построены договоренности с РФ в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил Ермаков. В Совфеде не исключили возобновление испытаний ядерного оружия

"Суть в том, что США коренным образом подорвали те основополагающие принципы, на которых формировались наши договоренности в рамках ДСНВ (все они сформулированы в преамбуле к Договору)", — сказал он в ответ на вопрос о том, есть ли какие-то надежды на продление ДСНВ с США в 2026 году.

"Мы видим, что Вашингтон упорно не желает смириться с утратой своего тотального доминирования", — пояснил Ермаков и добавил, что "питать надежды, может, было бы и неплохо", "однако одними надеждами обеспечить решение данного вопроса не получится".

По словам Ермакова, Москва не видит признаков готовности Вашингтона сменить враждебный курс, вынудивший ее приостановить выполнение ДСНВ.

"Во всяком случае пока не наблюдаем каких-либо признаков готовности США пересмотреть свой крайне враждебный курс на прямой подрыв нашей безопасности, который в конечном счете и вынудил нас приостановить выполнение ДСНВ", — сказал он.

Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОРУЖИЯ В ЕВРОПУ

Москва видит немало признаков, что Вашингтон рассматривают вопрос возвращения своего ядерного оружия на территорию Великобритании в практической плоскости, сообщил Ермаков.

"Имеется немало указаний на то, что вопрос о возвращении ядерного оружия США на территорию Великобритании рассматривается в практической плоскости", — сказал он.

Он добавил, что Москве известно о решениях Вашингтона, предполагающих финансовое обеспечение модернизации на одной из военных баз в Великобритании соответствующей инфраструктуры.

"Будем тщательно отслеживать и анализировать конкретные действия по реализации таких планов", — подчеркнул Ермаков.