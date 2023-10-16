МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Мужское население призывного возраста, у которого на руках есть так называемые "белые билеты", массово покидает Украину, сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. В Великобритании предупредили Украину о грядущей катастрофе

"Когда киевский режим объявил о новой волне мобилизации в сентябре, украинцы призывного возраста с "белыми билетами", признанные непригодными к службе и снятые с воинского учета, массово ринулись покидать Нэньку ("матушку", Украину — ред.)", — написал он в своем Telegram-канале..

По его подсчетам, за месяц страну покинули около 20 тысяч "белобилетчиков".

По мнению Азарова, что в офисе Зеленского смекнули, что ресурс уезжает и призывать будет некого, ппотому негласно запретили Госпогранслужбе выпускать лиц призывного возраста, не подлежащих мобилизации. Экс-премьер отметил, что такие действия идут вразрез с пунктом 2 "Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", который гласит, что в случае введения на территории страны чрезвычайного или военного положения, лица с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу.

"И даже если у мужчины имеются все необходимые документы, пограничники перестали давать разрешение на выезд. Вместо этого отправляют на повторную медкомиссию в территориальные центры комплектования. Ну, а ТЦК дано другое указание — признавать частично годными и всех отправлять на фронт", — подчеркнул Азаров.