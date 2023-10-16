МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Все организованные туристы из России вернулись из Израиля на родину, это порядка 100 человек, самостоятельные туристы там пока еще остаются, заявил в ходе пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В Иране обозначили красную линию в палестино-израильском конфликте

"Именно организованный "пакетные" туристы, которые приобретали в комплексе турпродукт, вчера вернулись в Россию все. Это было чуть больше 100 человек… Самостоятельные туристы есть еще в Израиле. Мы тоже контролируем через свои службы и контактируем с министерством иностранных дел, с Минэкономразвития и Росавиацией", — сказал Горин.