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2023
https://1prime.ru/society/20231016/841991950.html
Организованные российские туристы вернулись из Израиля
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Все организованные туристы из России вернулись из Израиля на родину, это порядка 100 человек, самостоятельные туристы там пока еще остаются, заявил в ходе пресс-конференции... ПРАЙМ, 16.10.2023
общество , бизнес, новости, туризм, израиль, россия, российские туристы, палестино-израильский конфликт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Все организованные туристы из России вернулись из Израиля на родину, это порядка 100 человек, самостоятельные туристы там пока еще остаются, заявил в ходе пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
"Именно организованный "пакетные" туристы, которые приобретали в комплексе турпродукт, вчера вернулись в Россию все. Это было чуть больше 100 человек… Самостоятельные туристы есть еще в Израиле. Мы тоже контролируем через свои службы и контактируем с министерством иностранных дел, с Минэкономразвития и Росавиацией", — сказал Горин.