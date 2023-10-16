ТБИЛИСИ, 16 окт — ПРАЙМ. Конституционный суд Грузии признал, что президент страны Саломе Зурабишвили нарушила закон, совершая зарубежные поездки, несмотря на запрет правительства, что позволяет начать процедуру импичмента, заявил председатель КС Мераб Турава. Кадры транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире. В Абхазии рассказали о мерах, принимаемых из-за деструктивных сил в Грузии

Инициатором импичмента выступила правящая партия "Грузинская мечта".

По словам Туравы, Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года в ходе зарубежных рабочих визитов осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства и тем самым нарушила конституцию.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе добавил, что депутаты на этой неделе "подтвердят, что она больше не достойна занимать высокий статус президента Грузии".

Отмечается, что Зурабишвили будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента, если 100 депутатов проголосуют "за".

Ранее правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных поездках в десять стран, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ.