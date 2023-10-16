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https://1prime.ru/society/20231016/841994880.html
В США Зеленскому посоветовали убираться с Украины
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Через некоторое время Владимир Зеленский столкнется с большими неприятностями, поэтому для него пришло время уехать с Украины, заявил журналист из США Гарланд Никсон в размещенном... ПРАЙМ, 16.10.2023
общество , новости, сша, украина, владимир зеленский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Через некоторое время Владимир Зеленский столкнется с большими неприятностями, поэтому для него пришло время уехать с Украины, заявил журналист из США Гарланд Никсон в размещенном на своем YouTube-канале видео.
Никсон считает, что Зеленский прекрасно осознает, "что время пришло и ему нужно убираться с Украины".
"Это мой совет Владимиру Зеленскому: уходи!", — сказал Никсон.
Журналист полагает, что в скором времени Зеленскому предъявят обвинения во всех неудачах Киева.
Согласно сообщениям СМИ, Зеленский в ходе заседания глав министерств обороны стран НАТО в Брюсселе возмутился по поводу сокращения объемов поддержки со стороны Запада.