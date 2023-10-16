МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Через некоторое время Владимир Зеленский столкнется с большими неприятностями, поэтому для него пришло время уехать с Украины, заявил журналист из США Гарланд Никсон в размещенном на своем YouTube-канале видео. Началось. Американский полковник раскрыл неожиданный ход США на Украине

Никсон считает, что Зеленский прекрасно осознает, "что время пришло и ему нужно убираться с Украины".

"Это мой совет Владимиру Зеленскому: уходи!", — сказал Никсон.

Журналист полагает, что в скором времени Зеленскому предъявят обвинения во всех неудачах Киева.

Согласно сообщениям СМИ, Зеленский в ходе заседания глав министерств обороны стран НАТО в Брюсселе возмутился по поводу сокращения объемов поддержки со стороны Запада.