МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. В зоне палестино-израильского конфликта сейчас присутствует много российских граждан, как в Израиле так и в секторе Газа, заявил президент России Владимир Путин. Организованные российские туристы вернулись из Израиля

Он попросил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова доложить о ситуации.

"Мне важно мнение министерства иностранных дел, специальных служб, внешней разведки, всех служб, которые здесь собрались, с учетом развивающейся ситуации, с учетом того, что в зоне конфликта находится много наших граждан, как с одной так и с другой стороны", — сказал Путин в ходе совещания по оперативным вопросам.

Глава государства отметил, что это важно для того, чтобы выработать общую позицию по данному вопросу.

"Просил бы вас дать для начала общую оценку того, как МИД смотрит на развитие ситуации", — заявил президент.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, эскалация между Палестиной и Израилем имеет тенденцию к обострению, израильская армия действует неизбирательно, при этом Москва приложит максимальные усилия по вывозу россиян из зоны конфликта.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что все организованные туристы из РФ уже вернулись, при этом там остаются самостоятельные туристы.

"Именно организованный "пакетные" туристы, которые приобретали в комплексе турпродукт, вчера вернулись в Россию все. Это было чуть больше 100 человек… Самостоятельные туристы есть еще в Израиле. Мы тоже контролируем через свои службы и контактируем с министерством иностранных дел, с Минэкономразвития и Росавиацией", — заявил он.

Число погибших за период эскалации конфликта россиян по состоянию на 13.00 14 октября составляет 16 человек, все они имели гражданство Израиля, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе посольства России в Тель-Авиве.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в Газе.