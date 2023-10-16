МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намеревался приехать в Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, но в Тель-Авиве расценили возможный визит несвоевременным, сообщает газета Ynet. В США Зеленскому посоветовали убираться с Украины

"В Израиле Зеленскому сказали, что сейчас неподходящее время для посещения страны", — сказано в материале издания, при этом отмечается, что отказ не означает, что он не может приехать в Израиль. Визит может пройти позже и быть совмещен с одним из турне по европейским государствам.

Турне Блинкена по Ближнему Востоку стартовало с визита в Израиль 12 октября. После этого он приехал в Иорданию, а затем в Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в Газе.