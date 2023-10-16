ХЕЛЬСИНКИ, 16 окт — ПРАЙМ. Эстония и Финляндия быстро выяснят обстоятельства аварии на газопроводе Balticconnector, заявил в понедельник канцлер эстонского министерства иностранных дел Йонатан Всевиов. Путин ответил на вопрос о причастности России к подрыву Balticconnector

"У меня нет ни малейшего сомнения, что мы узнаем правду, газопровод починят и наша безопасность будет обеспечена. Я считаю, что расследование, которое мы ведем в тесном сотрудничестве с Финляндией, очень долго не продлится. Но в конечном итоге это будут решать те, кто его ведет. А потом мы продолжим действовать на основе полученных сведений", — сказал Всевиов порталу государственного телерадиовещания ERR.

Канцлер добавил, что не хочет спекулировать на тему произошедшего, но подчеркнул, что, определенно, за нарушением работы Balticconnector стоит человеческая деятельность. "Сначала теоретически еще можно было предположить, что газопровод как-то повредился сам — всё случается. Но сейчас эта возможность уже исключена, это сделано руками человека. Кто этот конкретный человек и почему он это сделал — на этот вопрос мы ищем ответ в сотрудничестве с Финляндией", — подчеркнул Всевиов.

О повреждении газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией стало известно 8 октября. Отмечалось, что он не работает из-за возможной утечки, так как упало давление в подводной трубе и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа.

Финские пограничники на прошлой неделе обнаружили место утечки. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, также был поврежден кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии.

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше — 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Его пропускная способность — до 2,6 миллиарда кубометров в год. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.