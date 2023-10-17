МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Израиль не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал ХАМАС, следует из сообщения канцелярии премьера Израиля. США так не смогли. В Саудовской Аравии раскрыли, как Путин переиграл Запад

"Вечером 16.10.2023 состоялся телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр разъяснил, что Израиль, подвергшись нападению гнусных и жестоких убийц, вступил в войну, полный решимости и единения, и не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал ХАМАС", — говорится в сообщении канцелярии.

В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора подтвердил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху готовность РФ продолжать целенаправленную работу в интересах прекращения палестино-израильской конфронтации.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.