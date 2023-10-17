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https://1prime.ru/society/20231017/841998120.html
Арабские страны поддерживают российский проект резолюции по Газе
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. Группа арабских государств поддерживает российский проект резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, к проекту Бразилии есть вопросы, заявил журналистам... ПРАЙМ, 17.10.2023
новости, общество , оон, россия, резолюция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Группа арабских государств поддерживает российский проект резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, к проекту Бразилии есть вопросы, заявил журналистам постпред Палестины при ООН Рияд Мансур.
"Насколько я понимаю, арабская группа поддерживает российский проект", — сказал Мансур
Между тем, по его словам, к бразильскому проекту "есть вопросы".