МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Группа арабских государств поддерживает российский проект резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, к проекту Бразилии есть вопросы, заявил журналистам постпред Палестины при ООН Рияд Мансур. Израиль позволит открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа

"Насколько я понимаю, арабская группа поддерживает российский проект", — сказал Мансур

Между тем, по его словам, к бразильскому проекту "есть вопросы".