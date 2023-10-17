МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Поражение украинской армии приведет к распаду режима президента Владимира Зеленского, заявил в беседе с Welt полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер. Зеленский выбрал не лучший момент, чтобы ссориться с Польшей

"Если внимательно послушать речь Владимира Путина, которую он произнес недавно в Сочи, станет ясно, что его намерения и планы относительно Украины остаются неизменными, — отметил Райснер и добавил: — Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ".

Вместе с тем он заявил, что успех Вооруженных сил России на поле боя "приведет к распаду режима Зеленского".

Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", что украинское контрнаступление полностью провалилось. На пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи Владимир Путин отметил, что Россия спокойно идет к достижению целей СВО и выразил уверенность, что она их достигнет.