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Австрийский полковник оценил перспективы Зеленского после поражения ВСУ
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. Поражение украинской армии приведет к распаду режима президента Владимира Зеленского, заявил в беседе с Welt полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер. "Если... ПРАЙМ, 17.10.2023
новости, общество , украина, владимир зеленский, режим, всу, поражение, экспертное мнение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Поражение украинской армии приведет к распаду режима президента Владимира Зеленского, заявил в беседе с Welt полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер.
"Если внимательно послушать речь Владимира Путина, которую он произнес недавно в Сочи, станет ясно, что его намерения и планы относительно Украины остаются неизменными, — отметил Райснер и добавил: — Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ".
Вместе с тем он заявил, что успех Вооруженных сил России на поле боя "приведет к распаду режима Зеленского".
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", что украинское контрнаступление полностью провалилось. На пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи Владимир Путин отметил, что Россия спокойно идет к достижению целей СВО и выразил уверенность, что она их достигнет.