МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Совет безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Совбез прогнозирует, что США начнут применять кибероружие против России

В документе говорилось, что "СБ ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня". Резолюция не набрала необходимых 9 голосов "за". За резолюцию голосовали 5 стран, 4 были против, 6 воздержались.

Проект строго осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также "все акты терроризма".

Согласно документу, Совет призывал также к безопасному освобождению всех заложников.

В тексте содержался призыв к беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, созданию условий для эвакуации гражданских лиц.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.