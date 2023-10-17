МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Олег Дунда назвал предварительные результаты парламентских выборов в Польше проблемой для Украины. Его высказывание приводит польский портал Interia. Австрийский полковник оценил перспективы Зеленского после поражения ВСУ

Дунда заявил: "На данный момент то, что мы видим в экзит-полах, является проблемой для Украины", — после чего пояснил, что, несмотря на лидерство правящей в Польше партии "Право и справедливость" (PiS), объединенная оппозиция может получить большинство в парламенте, в связи с чем возникает неопределенность в вопросе формирования "прочного" правительства.

Вместе с тем депутат Рады отметил, что многие польские эксперты считают, что возникшая неопределенность может привести к новым выборам, и выразил опасения, что возобновление избирательной кампании будет означать "замалчивание темы помощи Украине" и негатив в ее адрес.

По его словам, "для Украины эта предвыборная кампания в наступающем году может быть очень опасной <…> Варшава будет нестабильной, может спровоцировать любые конфликты, и ситуация на Украине не будет иметь никакого значения".

Обработка 96% бюллетеней показала, что партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского лидирует с результатом 35,98% голосов, оппозиционная "Гражданская коалиция" набирает 30,17% голосов. В парламент также проходят центристский "Третий путь" с 14,44% голосов, "Левые" (8,48%) и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" (7,17%).

Сложившийся расклад сил указывает, что, если оппозиция в составе праволиберальной "Гражданской коалиции", центристского "Третьего пути" и "Левых" сформирует коалицию, то может получить свыше половины мест в сейме, сформировать правительство и отстранить от власти "Право и справедливость".