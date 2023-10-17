МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Израиль "унизил" Владимира Зеленского, отказав ему в просьбе совершить "визит солидарности" в страну в связи с эскалации конфликта, говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times. Австрийский полковник оценил перспективы Зеленского после поражения ВСУ

Израиль, как ранее сообщил портал Ynet, отверг инициативу Зеленского посетить Израиль вместе с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, объяснив отказ тем, что сейчас не подходящее для его визита время.

В сюжете Hindustan Times подчеркивается: "Израиль закрыл дверь перед лицом Владимира Зеленского? Израиль отклонил просьбу Зеленского совершить визит солидарности".

Издание отмечает, что Израиль "закрыл свои двери" для президента Украины на фоне эскалации с ХАМАС, его запрос на совместный визит с Блинкеном был отклонен израильским правительством.

При этом сам Зеленский выступил в поддержку Израиля в его противостоянии с ХАМАС, при этом еврейское государство, несмотря на выражение поддержки Киеву в условиях конфликта с Россией, воздержалось от помощи оружием, что вызвало между ними напряженность.

"Израиль не решается противодействовать России, которая имеет сильное военное присутствие в Сирии", — заключает издание.