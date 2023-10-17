МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Российская армия вынудила украинские войска отказаться от масштабных атак с помощью "огненного микса", сообщил в беседе с Welt полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер. "Слишком поздно". В Германии нашли виновных в провале ВСУ

По его мнению, украинские войска больше не атакуют крупными механизированными соединениями, потому что Вооруженные силы России сразу же встречают их "разрушительным огненным миксом" из артиллерии, ракетных систем залпового огня, дронов-камикадзе, противотанковых управляемых ракет и мин.

На сегодняшний день ВСУ атакуют небольшими группами, а это, как считает Райснер, требует очень много времени даже для минимального продвижения и, более того, чревато значительными потерями.

В то же время Райснер подверг Украину критике недооценку российской обороны.

"Если смотреть объективно, с военной точки зрения украинское контрнаступление полностью провалилось, полностью. Это если говорить предельно откровенно — так, как есть", — сказал полковник, отметив, что оперативная цель ВСУ заключалась в прорыве к Азовскому морю в течение нескольких недель.

По его оценке, "главное заблуждение заключалось в том, что Украина якобы сможет достигнуть своих оперативных целей даже при нехватке необходимого военного потенциала". При этом он указал на превосходство российской авиации.

"Также украинские стратеги совершенно бездарно недооценили прочность выстроенной русскими линии обороны и надежность оборонительных сооружений", — подчеркнул полковник.

Президент России Владимир Путин ранее заявил в интервью Павлу Зарубину, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, однако на отдельных участках, по словам главы государства, украинские войска готовят новые наступательные операции.