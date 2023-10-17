МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский может шантажировать президента США Джо Байдена по вопросу дальнейших поставок оружия Киеву, — такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн. Австрийский полковник оценил перспективы Зеленского после поражения ВСУ

Он отметил, что "Украина, вероятно, шантажирует Байдена, чтобы он продолжал оказывать помощь". Поле этого он назвал "страшным" тот факт, что "Байден, по сути, передал на субподряд Зеленскому политику национальной безопасности на российском направлении", после чего добавил: "А Зеленский — полный болван".

Пайн считает, что Киев будет вынужден пойти на мирное урегулирование конфликта в течение нескольких недель в случае, если Соединенные Штаты свернут поддержку Украине.

"И даже быстрее, если помощь прекратят оказывать и страны НАТО. Украина будет вынуждена заключить мир в течение одной-двух недель, если все западные страны прекратят помощь", — предположил пентагоновский эксперт.

Россия неоднократно заявляла, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских вооруженных сил.