МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В Государственной думе призвали проверить работу экс-чиновника Анатолия Чубайса на возможный вывод капитала РАО "ЕЭС России" из страны, ФСБ и Следственный комитет получат соответствующие запросы. Об этом заявил РИА Новости депутат нижней палаты парламента Султан Хамзаев. В Госдуме предрекли возвращение миллиардеров и звезд

"Чубайс за последние годы стал по-настоящему политическим аллергеном для общества. Год назад он покинул страну, теперь он развозит гумпомощь, публично хочет показать свою лояльность в войне Израиля. В моем понимании поведение экс-чиновника такого ранга — это государственная измена", — сказал Хамзаев.

По его словам, происхождение средств, на которые экс-чиновник живет, путешествует и оказывает гуманитарную помощь, неизвестно. На этом фоне Хамзаев призвал проверить работу Чубаса на возможный вывод капитала не только в Роснано, но и в РАО "ЕЭС России".

"Направлю соответствующие запросы в ФСБ России и СК РФ", — добавил депутат.

"Роснано" была создана в 2011 году. Компания занимается инвестированием в нанотехнологии, развитием наноиндустрии в России, нанопроизводства. Ранее корпорация в своем отчете предупредила о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявила, что в настоящее время отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве.

Анатолий Чубайс за свою карьеру занимал посты главы комитета по управлению госимуществом, Минфина, администрации президента России, председателем правления "Роснано" и спецпредставителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Западные СМИ в марте прошлого года сообщали об отъезде Чубайса из России. Президент Владимир Путин подписал указ о его освобождении от занимаемой должности 25 марта 2022 года.