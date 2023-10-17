Избирком Польши: партия "Право и справедливость" выиграла парламентские выборы
ВАРШАВА, 17 окт — ПРАИМ. В ходе парламентских выборов в Польше с результатом 35,38% победила правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, следует из данных по обработанным Государственной избирательной комиссией страны бюллетеням.
При этом PiS не сможет самостоятельно сформировать правительство.
По итогам предыдущих выборов в 2019 году партия показала лучший результат, завоевав более половины депутатских мандатов — 235 из 460.
Ранее сообщалось, что по результатам обработки 96 процентов бюллетеней, партия Качиньского набирала 35,98 процента голосов, оппозиционная "Гражданская коалиция" — 30,17 процента, "Третий путь" — 14,4 процента, "Левые" — 8,48 процента, и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" — 7,17 процента.
Как заявлял депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Олег Дунда, такие результаты станут "проблемой" для Украины. По его словам, объединенная оппозиция может получить большинство в парламенте, что вызовет неопределенность в создании "прочного правительства". Украинский политик опасался, что подобная ситуация приведет к новым выборам в Польше и, соответственно, замалчиванию темы поддержки Киеву.
https://1prime.ru/society/20231017/842000802.html