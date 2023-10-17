ВАРШАВА, 17 окт — ПРАИМ. В ходе парламентских выборов в Польше с результатом 35,38% победила правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, следует из данных по обработанным Государственной избирательной комиссией страны бюллетеням. Польша расколота. Потеряет ли Украина заклятого друга

При этом PiS не сможет самостоятельно сформировать правительство.

По итогам предыдущих выборов в 2019 году партия показала лучший результат, завоевав более половины депутатских мандатов — 235 из 460.

Ранее сообщалось, что по результатам обработки 96 процентов бюллетеней, партия Качиньского набирала 35,98 процента голосов, оппозиционная "Гражданская коалиция" — 30,17 процента, "Третий путь" — 14,4 процента, "Левые" — 8,48 процента, и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" — 7,17 процента.

Как заявлял депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Олег Дунда, такие результаты станут "проблемой" для Украины. По его словам, объединенная оппозиция может получить большинство в парламенте, что вызовет неопределенность в создании "прочного правительства". Украинский политик опасался, что подобная ситуация приведет к новым выборам в Польше и, соответственно, замалчиванию темы поддержки Киеву.