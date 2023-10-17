ПЕКИН, 17 окт — ПРАЙМ. В Польше Россию не любят и занимают по отношению к ней враждебную позицию, это абсурдно и не нравится Москве, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов итоги выборов в Польше и отвечая на вопрос, видит ли он шансы на изменение отношений между странами. Избирком Польши назвал победителя парламентских выборов

По его мнению, сейчас вряд ли есть шансы на изменение отношений, так как в польском истеблишменте, "наверное, нет никаких сегментов, которые бы открыто или даже завуалировано намекали на необходимость восстановления отношений.

"Мы считаем абсурдным, что два соседних государства настолько враждебны друг другу, причем не по нашей вине. Но тем не менее факт остается фактом, поляки нас не любят, они с нами не дружат, и они занимают весьма и весьма враждебную позицию по всем вопросам, которые касаются нас. Нам это не нравится", — отметил пресс-секретарь.

Летом 2023 года президент России Владимир Путин заявлял, что суверенитет Польши восстановил СССР, а западные территории, которые страна отдала "на съедение Германии", подарил Иосиф Сталин. Посол в Польше Сергей Андреев рассказывал, что в МИД государства выдвинули претензии из-за слов российского лидера.

Ранее Андреев в беседе с "Российской газетой", комментируя призыв премьер-министра Матеуша Моравецкого "расчленить Россию", подчеркивал оголтелую русофобскую кампанию в Польше и Прибалтике. "В нынешней ситуации никак нельзя оставлять наших польских "друзей" без плотного пригляда", — говорил он о сохранении дипотношений Москвы и Варшавы.