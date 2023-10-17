ПЕКИН, 17 окт — ПРАЙМ. Для Вьетнама Россия является приоритетным партнером во внешней политике, заявил президент страны Во Ван Тхыонг в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным. США так не смогли. В Саудовской Аравии раскрыли, как Путин переиграл Запад

По словам Тхыонга, в стране последовательно придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству двух стран и существующей уже много лет тесной связи.

"В своей внешней политике Вьетнам считает Россию первостепенным приоритетом", — отметил он.

Тхыонг добавил, что, несмотря на международную обстановку, отношения двух стран развиваются во всех областях.

"Мы рады тому, что в последнее время отношения наших стран развиваются во всех областях. Несмотря на COVID-19 и другие трудности, наши страны поддерживают контакты на разных уровнях, в том числе на высоком и высшем уровне, и все эти контакты помогают укрепить доверие и теплые, хорошие отношения друг к другу", — сказал он.

Кроме того, Тхыонг пригласил Путина посетить страну.

"Генеральный секретарь (компартии Вьетнама — ред.) Нгуен Фу Чонг, я лично и другие руководители Вьетнама ждем вас с визитом, с официальным визитом во Вьетнам для того, чтобы обсуждать основные виды сотрудничества наших стран. Я считаю, что ваш будущий визит во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа", — заявил президент Вьетнама.

Путин находится с официальным визитом в Китае, 17 октября он примет участие в форуме "Один пояс — один путь". Российский лидер также встретится с руководителями Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.