Президент Вьетнама: Москва является приоритетным партнером во внешней политике
ПЕКИН, 17 окт — ПРАЙМ. Для Вьетнама Россия является приоритетным партнером во внешней политике, заявил президент страны Во Ван Тхыонг в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам Тхыонга, в стране последовательно придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству двух стран и существующей уже много лет тесной связи.
"В своей внешней политике Вьетнам считает Россию первостепенным приоритетом", — отметил он.
Тхыонг добавил, что, несмотря на международную обстановку, отношения двух стран развиваются во всех областях.
"Мы рады тому, что в последнее время отношения наших стран развиваются во всех областях. Несмотря на COVID-19 и другие трудности, наши страны поддерживают контакты на разных уровнях, в том числе на высоком и высшем уровне, и все эти контакты помогают укрепить доверие и теплые, хорошие отношения друг к другу", — сказал он.
Кроме того, Тхыонг пригласил Путина посетить страну.
"Генеральный секретарь (компартии Вьетнама — ред.) Нгуен Фу Чонг, я лично и другие руководители Вьетнама ждем вас с визитом, с официальным визитом во Вьетнам для того, чтобы обсуждать основные виды сотрудничества наших стран. Я считаю, что ваш будущий визит во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа", — заявил президент Вьетнама.
Путин находится с официальным визитом в Китае, 17 октября он примет участие в форуме "Один пояс — один путь". Российский лидер также встретится с руководителями Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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