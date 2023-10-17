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Песков выразил мнение по поводу конкурентов Путина
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В настоящее время у президента России Владимира Путина конкурентов "нет и быть не может", выразил свое личное мнение пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил,... ПРАЙМ, 17.10.2023
общество , новости, россия, владимир путин, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 17 окт — ПРАЙМ. В настоящее время у президента России Владимира Путина конкурентов "нет и быть не может", выразил свое личное мнение пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что Путин, безусловно, является "политиком, государственным деятелем номер один у нас в стране".
"И мое личное мнение — хотя я вряд ли имею право его говорить — но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации", — заявил он.
Ранее Песков сообщил, что президентские выборы в стране в 2024 году состоятся и власти проведут подготовку к ним. По его словам, выступая перед Федеральным Собранием с ежегодным посланием, президент высказал свое отношение относительно предстоящих выборов: и муниципальных, и президентских. "Поэтому выборы состоятся", — сказал пресс-секретарь.
Во время послания в феврале Путин заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.