ПЕКИН, 17 окт — ПРАЙМ. В настоящее время у президента России Владимира Путина конкурентов "нет и быть не может", выразил свое личное мнение пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин оценил уровень отношений России и Вьетнама

Он отметил, что Путин, безусловно, является "политиком, государственным деятелем номер один у нас в стране".

"И мое личное мнение — хотя я вряд ли имею право его говорить — но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации", — заявил он.

Ранее Песков сообщил, что президентские выборы в стране в 2024 году состоятся и власти проведут подготовку к ним. По его словам, выступая перед Федеральным Собранием с ежегодным посланием, президент высказал свое отношение относительно предстоящих выборов: и муниципальных, и президентских. "Поэтому выборы состоятся", — сказал пресс-секретарь.

Во время послания в феврале Путин заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.