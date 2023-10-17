МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен все чаще вызывает недовольство в политических кругах Евросоюза, сообщило издание Politico. Евросоюз в плохом состоянии, считают в МИД Венгрии

По данным журналистов, в конфиденциальных разговорах в Брюсселе дипломаты, парламентарии и ее собственные сотрудники из ЕК жалуются, что она превышает свои полномочия, отстраняет власти ЕС от принятия решений и управляет вместе с небольшой группой советников.

Один из евродипломатов даже заявил изданию, что фон дер Ляйен "все чаще ведет себя как королева".

Источники рассказали Politico, что недовольство ее действиями назревало давно. Так, они указали на начатое фон дер Ляйен антисубсидийное расследование в отношении поступающих из Китая электромобилей, а также на заявления о готовности выделить Тунису 900 миллионов евро на борьбу с миграционным кризисом. Как отмечает Politico, эти и другие решения были приняты без уведомления членов ЕС.

Кроме того, несколько еврочиновников выразили недовольство поездкой фон дер Ляйен в Израиль, где она посочувствовала пострадавшим с связи атакой ХАМАС, но не донесла до властей Израиля призывы соблюдать международные законы в отношении жителей сектора Газа. Ясновидящий предрек распад Евросоюза

Также отмечается, что политика Главы ЕК по Украине устраивает не всех в Евросоюзе.

"Мы видели то же самое при объявлении санкций (против РФ — ред.) и в большинстве вопросов, касающихся Украины", — заявил изданию еврочиновник, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, фон дер Ляйен не обсуждает свои решения, а просто принимает их.

По данным источников издания, из-за поведения фон дер Ляйен, которая редко совещается с еврокомиссарами, многие вопросы долгое время остаются нерешенными. В конечном итоге глава ЕК может лишиться поддержки официальных лиц Евросоюза, что поставит под угрозу ее возможные планы выдвинуть свою кандидатуру на второй срок в июне 2024 года, пишет Politico.