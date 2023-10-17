ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт — ПРАЙМ. Хельсинки начнут строить ограждение на финско-российской границе зимой 2024 года. Об этом сообщили во вторник в пограничной охране Финляндии. Власти страны заложили в бюджет на 2023 год более 100 млн евро на его постройку. Финляндия рассмотрит запрет сделок с недвижимостью для россиян

По информации финских пограничников, сейчас на севере республики, в районе города Салла, проводится тестирование "альтернативных путей пересечения водно-болотной местности".

Ранее Хельсинки построили пилотный участок объекта в районе города Иматра.

Кабмин страны заложил в бюджет на 2023 год 139 млн евро на постройку указанного объекта.

В погранслужбе полагают, что данной суммы должно хватить примерно на 70 км заграждения. Из них 52 км пройдут по юго-восточной части страны, где находятся самые популярные по пассажиропотоку пропускные пункты.

Ранее уточнялось, что объект будут возводить в 2023-2024 годах.