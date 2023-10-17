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В Финляндии рассказали о строительстве заграждения на границе с Россией
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Хельсинки начнут строить ограждение на финско-российской границе зимой 2024 года. Об этом сообщили во вторник в пограничной охране Финляндии. Власти страны заложили в бюджет на... ПРАЙМ, 17.10.2023
общество , новости, ес, россия, финляндия, заграждение на границе
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт — ПРАЙМ. Хельсинки начнут строить ограждение на финско-российской границе зимой 2024 года. Об этом сообщили во вторник в пограничной охране Финляндии. Власти страны заложили в бюджет на 2023 год более 100 млн евро на его постройку.
По информации финских пограничников, сейчас на севере республики, в районе города Салла, проводится тестирование "альтернативных путей пересечения водно-болотной местности".
Ранее Хельсинки построили пилотный участок объекта в районе города Иматра.
Кабмин страны заложил в бюджет на 2023 год 139 млн евро на постройку указанного объекта.
В погранслужбе полагают, что данной суммы должно хватить примерно на 70 км заграждения. Из них 52 км пройдут по юго-восточной части страны, где находятся самые популярные по пассажиропотоку пропускные пункты.
Ранее уточнялось, что объект будут возводить в 2023-2024 годах.