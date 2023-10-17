МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский раздражает своих покровителей с Запада самоуверенностью и хамством, считает журналистка с Украины Юлия Самаева в материале для еженедельника "Зеркало недели". Мир предостерегли от "проклятого рукопожатия" Зеленского

По ее мнению, самоуверенный характер поведения Зеленского, позволявший ему в период начала российской спецоперации на Украине приковывать к себе мировое внимание, теперь вызывает лишь возмущение.

"Хамство раздражает. Неприятие авторитетов удивляет. Бессистемность удручает. Концентрация власти тревожит", — также отметила она.

Самаева добавила, что Запад "бесят" размах коррупции в стране и кадровая политика Зеленского, когда основным и единственным критерием является лояльное отношение.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко отметил меняющееся отношение западных партнеров к украинскому конфликту, По его словам, в партнерах ощущается "много усталости, много слабости".