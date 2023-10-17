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2023
https://1prime.ru/society/20231017/842004840.html
"Бесит". На Украине осознали отношение Запада к Зеленскому
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Владимир Зеленский раздражает своих покровителей с Запада самоуверенностью и хамством, считает журналистка с Украины Юлия Самаева в материале для еженедельника "Зеркало недели"... ПРАЙМ, 17.10.2023
общество , новости, украина, владимир зеленский, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский раздражает своих покровителей с Запада самоуверенностью и хамством, считает журналистка с Украины Юлия Самаева в материале для еженедельника "Зеркало недели".
По ее мнению, самоуверенный характер поведения Зеленского, позволявший ему в период начала российской спецоперации на Украине приковывать к себе мировое внимание, теперь вызывает лишь возмущение.
"Хамство раздражает. Неприятие авторитетов удивляет. Бессистемность удручает. Концентрация власти тревожит", — также отметила она.
Самаева добавила, что Запад "бесят" размах коррупции в стране и кадровая политика Зеленского, когда основным и единственным критерием является лояльное отношение.
Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко отметил меняющееся отношение западных партнеров к украинскому конфликту, По его словам, в партнерах ощущается "много усталости, много слабости".