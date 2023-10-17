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"Носочки топ": в Сети прокомментировали стиль премьера Таиланда
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Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин надел на встречу с президентом России Владимиром Путиным розовые носки. Пользователи Сети прокомментировали гардероб лидера страны... ПРАЙМ, 17.10.2023
общество , новости, россия, владимир путин, таиланд, розовые носки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин надел на встречу с президентом России Владимиром Путиным розовые носки. Пользователи Сети прокомментировали гардероб лидера страны.
Таиландский и российский лидеры провели переговоры в рамках форума "Один пояс, один путь" в Китае.
Отмечается, что премьер надел синий классический костюм, белую рубашку, коричневые туфли, а также розовые носки и галстук.
Пользователи оставили под кадрами следующие саркастические комментарии: "Розовый фламинго", "Видимо, тайский премьер смотрел "Барби", "Судя по посадке, это чулочки", "В Таиланде все возможно", "Смахивают на детские колготки".
Инициатива "Один пояс — один путь" — крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.