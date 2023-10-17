МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Надетые премьером Таиланда Сеттха Тхависином на встречу с президентом России Владимиром Путиным розовые носки. По ее мнению они могут символизировать культурные особенности тайского народа, рассказала агентству РИА Новости эксперт по протоколу Татьяна Баранова. "Носочки топ": в Сети прокомментировали стиль премьера Таиланда

Она полагает, что это специфика культуры Таиланда. В стране есть специальные цвета, соответствующие дням недели. Так, розовый является цветом вторника. Это связано с верованиями и имеет религиозный подтекст.

Эксперт также отметила, что сейчас есть тренд, когда политики ходят в носках с ярким принтом либо ярких цветов и указала в качестве примера на премьера Канады Джастина Трюдо.

Ранее Путин встретился с Тхависином на полях форума "Один пояс — один путь" в Китае.