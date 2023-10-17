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Эксперт объяснила цвет носков премьера Таиланда на встрече с Путиным
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Надетые премьером Таиланда Сеттха Тхависином на встречу с президентом России Владимиром Путиным розовые носки. По ее мнению они могут символизировать культурные особенности... ПРАЙМ, 17.10.2023
общество , новости, россия, таиланд, розовые носки, сеттха тхависин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Надетые премьером Таиланда Сеттха Тхависином на встречу с президентом России Владимиром Путиным розовые носки. По ее мнению они могут символизировать культурные особенности тайского народа, рассказала агентству РИА Новости эксперт по протоколу Татьяна Баранова.
Она полагает, что это специфика культуры Таиланда. В стране есть специальные цвета, соответствующие дням недели. Так, розовый является цветом вторника. Это связано с верованиями и имеет религиозный подтекст.
Эксперт также отметила, что сейчас есть тренд, когда политики ходят в носках с ярким принтом либо ярких цветов и указала в качестве примера на премьера Канады Джастина Трюдо.
Ранее Путин встретился с Тхависином на полях форума "Один пояс — один путь" в Китае.