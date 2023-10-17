ДОХА, 17 окт — ПРАЙМ. Амман и Каир не смогут принять палестинских беженцев из сектора Газа, заявил Король Иордании Абдалла II в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем после их встречи в Берлине. Власти Израиля обратились к США за экстренной помощью

"Я решительно выступаю не только от имени Иордании, но и от имени наших братьев в Египте, ни Иордания, ни Египет не смогут принять беженцев", — цитирует его слова Иорданское агентство новостей PETRA.

По словам монарха, данная ситуация имеет гуманитарные аспекты, которые следует решать на палестинских территориях в секторе Газа и на Западном берегу Иордана.

"Невозможно пытаться навязать ситуацию, связанную с будущим палестинцев, другим странам", — подчеркнул он.

Абдалла II, добавил, что ряд сторон предпринимают попытки создать новую реальность на местах, при этом все понимают серьезность ситуации и то, как будет проходить совместная работа по уменьшению эскалации. Он призвал подумать о том, что будет дальше.

"Насилие должно прекратиться, и мы не можем продолжать один и тот же цикл насилия каждый год", — добавил король.

По его мнению, нужно найти "политический горизонт, который объединит палестинцев и израильтян и позволит арабам и израильтянам работать вместе, иначе цикл насилия продолжится до такой степени, что мы не сможем больше терпеть". "Израиль закрыл дверь перед лицом Зеленского". В Индии раскрыли, почему

"Опасность расширения войны в Газе реальна, и последствия этого будут ужасающими для всех нас", — считает монарх.

Абдалла II поехал в турне по странам Евросоюза в начале недели, чтобы обсудить с ними эскалацию палестино-израильского конфликта.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Израильские военные начали массированные бомбардировки сектора Газа, вынуждая жителей анклава уходить из северной части на юг. По данным арабских СМИ, Египет и Иордания стали подвергаться сильному давлению со стороны Запада, требующего обустроить для них лагеря на своей территории.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

В Иордании уже проживают более двух миллионов палестинских беженцев, вынужденных покинуть части Палестины, перешедшие под контроль Израиля в 1948-49 годах и позже — в ходе Шестидневной войны.