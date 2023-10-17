ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт — ПРАЙМ. Эстония рассматривает все версии повреждения газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, сообщил эстонский министр обороны Ханно Певкур.

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СМИ узнали подробности происшествия на Balticconnector

"Есть некоторые версии, но они должны быть подтверждены. Мы сейчас не можем сказать, кто это сделал и почему это случилось. Нужно заниматься расследованием. Разных версий много, сегодня мы никаких версий не исключаем. Все версии на столе", — сказал Певкур порталу государственного телерадиовещания ERR.

Ранее эстонское издание Postimees сообщало, что, по данным сайта морской аналитики Marine Traffic, в день аварии газопровода вблизи от него находились пять судов, однако к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании.

Balticconnector — газопровод идущий по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Он был запущен в декабре 2019 года.

8 октября в подводной трубе газопровода Balticconnector упало давление. Предполагается, что произошла утечка, поэтому подачу газа в Эстонию и Финляндию приостановили. Финская полиция считает, что трубу повредили специально. 

Портал эстонского государственного телерадиовещания ERR информировал, что место утечки находится в Финляндии. Более того, по данным портала, сломан и кабель связи между двумя странами, который находится в Эстонии.

Ранее президент России Владимир Путин отвечая на вопрос о причастности России к подрыву трубопровода между Финляндией и Эстонией, заявил, что это "чушь собачья", и он не знал о существовании этого трубопровода из-за маленьких объемов перекачки.