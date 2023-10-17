ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт — ПРАЙМ. Расследование повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией сосредоточено на некоторых судах, включая российский "Севморпуть", находившиеся поблизости от места инцидента, сообщает во вторник финская Центральная криминальная полиция. Путин ответил на вопрос о причастности России к подрыву Balticconnector

"Суда, находившиеся в районе на момент происшествия, установлены из открытых источников. Меры по расследованию были сосредоточены на нескольких судах, таких как Newnew Polar Bear и "Севморпуть", а также на других, которые, согласно данным, находились в этом районе во время повреждения", — приводится в сообщении цитата представителя полиции Ристо Лохи.

Отмечается, что в ходе расследования судоходство в этом морском районе изучается гораздо детальнее, чем позволяют открытые источники.

Полиция сообщает, что улучшение погодных условий позволило бы вновь заняться дайвингом и осмотром места происшествия.

Как уточняет газета IltaLehti, Newnew Polar Bear — 169-метровое грузовое судно, плавающее под флагом Гонконга, портом приписки которого является Лимассол. "Севморпуть" — российское 260-метровое грузовое судно, портом приписки которого является Мурманск.

Balticconnector — газопровод идущий по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Он был запущен в декабре 2019 года.

8 октября в подводной трубе газопровода Balticconnector упало давление. Предполагается, что произошла утечка, поэтому подачу газа в Эстонию и Финляндию приостановили. Финская полиция считает, что трубу повредили специально.

Портал эстонского государственного телерадиовещания ERR информировал, что место утечки находится в Финляндии. Более того, по данным портала, сломан и кабель связи между двумя странами, который находится в Эстонии.

Ранее президент России Владимир Путин отвечая на вопрос о причастности России к подрыву трубопровода между Финляндией и Эстонией, заявил, что это "чушь собачья", и он не знал о существовании этого трубопровода из-за маленьких объемов перекачки.