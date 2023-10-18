МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду начнёт официальный визит в столицу КНДР Пхеньян, который продлится два дня. "Достал всех". Лавров высказался о Зеленском

Визит министра проходит через несколько недель после поездки лидера Северной Кореи Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме "Восточный".

СИТУАЦИЯ НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года. До этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 году. Каждый визит Лаврова на север Корейского полуострова проходил при довольно сильно отличающихся друг от друга обстоятельствах: если в первые поездки "у руля" был еще отец нынешнего лидера Ким Чен Ир, а в отношениях двух Корей только начиналось похолодание, то последний визит пять лет назад, наоборот, прошел на фоне событий, связанных с разрядкой в межкорейских отношениях и усилий КНДР по денуклеаризации: состоялись две подряд встречи лидеров КНДР и Южной Кореи, мир ждал американо-северокорейского саммита, а Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который пересек "38-ю параллель", разделяющую полуостров на два государства уже 70 лет.

Однако нормализации отношений КНДР с США и Южной Кореей так и не случилось.

И нынешний визит будет проходить на фоне, наоборот, резкого ухудшения отношений Северной Кореи с соседями и США. Все шаги, которые КНДР предприняла в сфере денуклеаризации остались без встречных действий Южной Кореи и США. По мнению Москвы, ситуация на Корейском полуострове деградирует и выхода из тупика пока не видно.

В середине августа министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что вопрос не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и когда ее начнет. По его словам, действия США демонстрируют, что решение проблем Корейского полуострова через диалог — это пустой звук.

"Риторика официальных лиц КНДР о гипотетическом "ядерном конфликте" ярко иллюстрирует резко возросшие риски, которые провоцируются США путем стягивания к полуострову средств стратегического потенциала", — сказал ранее в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

Он обратил внимание, что впервые с 1981 года в южнокорейских водах появилась атомная подводная лодка Kentucky с баллистическими ракетами в ядерном оснащении, которая в июле заходила в южнокорейский порт Пусан.

"Участились визиты авианосных ударных групп, полеты в воздушном пространстве над Японским морем стратегических бомбардировщиков и самолетов-разведчиков. Нельзя также обойти вниманием создание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, в рамках которой Вашингтон и Сеул ведут диалог относительно планов задействования американского "ядерного зонтика" в случае военного конфликта с КНДР", — подчеркнул Бурмистров.

Ранее сообщалось, что атомный авианосец США USS Ronald Reagan с ударной группой кораблей прибыл в южнокорейский порт Пусан после участия в трехсторонних военно-морских учениях США, Южной Кореи и Японии в международных водах к югу острова Чечжудо. Министерство обороны Южной Кореи заявило, что визит авианосца был запланирован в соответствии с договоренностями южнокорейского и американского лидеров, предусматривающими более "регулярное" появление стратегических активов Вашингтона на Корейском полуострове. Это уже второй визит американского авианосца на полуостров в этом году. В комментарии ЦТАК по этому поводу отмечалось, что визит в Пусан авианосца США USS Ronald Reagan и его участие в учениях после того, как США и их союзники сформировали консультативную группу по ядерным вопросам, означает, что Вашингтон приступил к систематизации и активизации "попыток ядерной атаки на КНДР", а "развязывание ядерной войны" становится реальностью.

Кроме того, КНДР — одна из стран мира, которая открыто поддержала российскую операцию на Украине. Сестра лидера Ким Ё Чжон заявила, что Россия и КНДР "находятся в одном окопе" и пожелала успехов Москве в борьбе с колониализмом.

Политические контакты после нескольких лет затишья, связанных с пандемией коронавируса, когда КНДР наглухо закрыла свои границы, в последнее время заметно активизировались. В июле Пхеньян посетил министр обороны Сергей Шойгу.

Вместе с российской делегацией он принял участие в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне. В Пхеньяне Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР Кан Сун Намом и встретился с Ким Чен Ыном, а также посетил военный парад и выставку вооружений с новыми образцами оружия и техники КНДР.

А в середине сентября в Россию приехал с визитом Ким Чен Ын впервые с 2019 года. Президент РФ Владимир Путин 13 сентября встретился с ним на космодроме "Восточный". Также в ходе визита Ким Чен Ын посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где осмотрел самолет Superjet 100. После этого для лидера КНДР состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, который в небе показал фигуры высшего пилотажа. В общей сложности северокорейский лидер провел в России около недели. По итогам переговоров он пригласил Путина посетить с визитом Пхеньян. Российский президент приглашение принял.

Однако, такая активизация отношений РФ и КНДР беспокоит США. На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что КНДР якобы за последние недели поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами для последующего применения на Украине. Доказательств своих слов он не привел.

В свою очередь, Бурмистров в интервью РИА Новости заявил, что Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии Совета безопасности ООН. В отношении КНДР действуют санкции Совбеза, в том числе оружейное эмбарго.

КНДР же недавно приняла решение развивать ядерные силы и законодательно закрепила ядерный статус в конституции. В сентябре на сессии Верховного народного собрания Северной Кореи в конституцию была включена поправка по вопросам развития ядерных вооруженных сил. В ней отмечается, что КНДР в качестве ответственного ядерного государства ускоренно развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе и на планете.

Кроме того, в последний год КНДР существенно увеличила количество ракетных испытаний. По заявлениям Северной Кореи, пуски ракет проходят на фоне активизации совместных военных учений США и Южной Кореи. Сеул и Вашингтон же считают, что ответственность за повышение напряженности лежит на Пхеньяне, и обещают еще более жесткий ответ. Всего в прошлом году КНДР провела более 30 ракетных пусков, включая пуски крылатых ракет, в том числе пуск межконтинентальной баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12" на рекордное расстояние в 4,5 тысячи километров.

ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ

Объемы двусторонней торговли между Россией и КНДР крайне невелики, рассказывал ранее в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. По его словам, причин этому немало, но ключевая — в тяжелых последствиях санкций Совета Безопасности ООН, наложенных на КНДР, которые "разрушили систему расчетов, весьма затруднили морскую доставку грузов, резко сократили товарную номенклатуру, разрешенную к экспорту в Северную Корею и к импорту из этой страны".

"Тем не менее, у нас есть немало возможностей даже в этих условиях нарастить товарооборот. Главное — установить систему расчетов в рублях, и мы над этим работаем", — говорил Мацегора.

По данным российского посольства, в ноябре прошлого года железнодорожное грузовое сообщение между двумя странами возобновилось, и не на разовой основе, а в регулярном режиме. Однако, регулярное пассажирское авиасообщение пока не восстановлено, хотя первый технический рейс Пхеньян-Владивосток корейской авиакомпании Air Koryo состоялся в конце августа.

"За первый квартал 2023 года объем перевозки грузов через погранпереход Хасан/Туманган составил 13 223 тонны, в том числе из России в КНДР поставлено 4946 тонн пшеничной муки и 4309 тонн кукурузы. Кроме того, сюда идет наше растительное масло, кондитерские изделия и нефтепродукты, транзитом из Китая следуют строительные материалы", — рассказывал Мацегора.

"Рассчитываем на то, что вскоре начнутся перевозки российских грузов, предназначенных для перевалки в порту Раджин, в первую очередь, угля. Эта тема сейчас активно обсуждается", — говорил он.