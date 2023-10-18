МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Венский региональный суд в среду начинает слушания по делу экс-канцлера Австрии и бывшего председателя Австрийской народной партии (АНП, нем. ÖVP) Себастьяна Курца. Процесс называют сенсационным: экс-канцлеру грозит до трех лет лишения свободы по делу о ложных показаниях. В Австрии предложили поставщикам раскрывать страну происхождения газа

СНОВА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

К процессу 37-летнего Курца приковано огромное внимание общественности и СМИ, в том числе зарубежных. Его политическая карьера всегда вызывала большой интерес и развивалась стремительно. Став главой МИД в 2013 году, 27-летний Курц вошел в историю республики как самый молодой министр иностранных дел. В декабре 2017 года он привел Австрийскую народную партию к победе на досрочных парламентских выборах, став и самым молодым канцлером страны — на момент прихода к власти ему исполнился всего 31 год. Курца называли политическим вундеркиндом.

Теперь экс-канцлер вновь оказался в центре внимания. Уже за неделю до слушаний суд распространил сообщение о том, что регистрация для желающих присутствовать на ближайших заседаниях по делу Курца закрыта — все свободные места на 18, 20 и 23 октября зарезервированы. Предполагается, что на процессе будут присутствовать журналисты из более 80 средств массовой информации, еще около 40 мест займут заинтересованные представители общественности.

СУТЬ ОБВИНЕНИЙ

Австрийская прокуратура по вопросам экономики и коррупции обвиняет бывшего канцлера в даче ложных показаний в июне 2020 года. Тогда его допросили в качестве ответчика в следственной комиссии "Ибица" по делу о создании ÖBAG — Австрийской государственной холдинговой компании, задача которой заключалась в управлении инвестициями. По мнению следствия, Курц солгал, отвергнув свою причастность к принятию решения о назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров ÖBAG.

Курц считает, что он оказался в центре политических интриг. Как сообщали австрийские СМИ, на прошлой неделе он представил "контрзаявление на обвинительное заключение", в котором указал, что прокуратура использует "фиктивные аргументы", а в основе обвинения против него легли "политически мотивированные действия".

Помимо Курца на скамье подсудимых находятся бывший замглавы Австрийской народной партии Беттина Глатц-Кремснер и доверенное лицо Курца экс-глава кабмина в Федеральной канцелярии Бернхард Бонелли. Их также обвиняют в даче ложных показаний.

В ОЖИДАНИИ ПРАВДЫ

Экс-канцлер все обвинения отвергает. В августе, когда стало известно о возбуждении дела, Курц в своем аккаунте в X написал, что не удивлен. "Обвинения являются ложными, и мы с нетерпением ждем, когда же наконец откроется правда и в суде будет доказана их необоснованность", — написал бывший политик.

На данный момент суд сообщил о датах трех ближайших заседаний, однако предполагается, что процесс будет не быстрым. Как отмечают австрийские СМИ, сам экс-канцлер, возможно, выступит лишь во второй день процесса, если слушание обвинительного заявления прокуратуры, а также выступления трех адвокатов займут много времени.

Кроме того, по данным СМИ, прокуратура в письменном заявлении объемом более 100 страниц потребовала пригласить для дачи показаний большое количество свидетелей, и на данный момент они еще не вызваны. Ожидается, что для их выступлений потребуются дополнительные судебные заседания, начиная с ноября.

Примечательно, что услуги адвоката Курца будет оплачивать Австрийская народная партия. В АНП это объяснили тем, что высокопоставленным функционерам партии предоставляется правовая защита во внесудебных или судебных спорах, "если обвинения касаются политической и представительской деятельности человека".

Нынешние обвинения не первые в биографии Курца. В октябре 2021 года Курц покинул кресло канцлера Австрии из-за открытого в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием в связи с предполагаемым финансированием из бюджетных средств предвзятых соцопросов в пользу его политической партии. В декабре 2021 года Курц официально объявил, что покидает пост председателя ÖVP и уходит из политики. Его преемником стал Карл Нехаммер.

Это произошло после внутриполитического кризиса, разразившегося в 2019 году в Австрии и получившего название " Ибица-гейт", когда СМИ опубликовали видеозапись с участием вице-канцлера республики и экс-лидера Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Хайнца-Кристиана Штрахе. В публикациях утверждалось, что на видео, сделанном на острове Ибица в 2017 году, австрийский политик якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы того же года с некоей "россиянкой", которая, судя по сообщениям СМИ, в действительности оказалась боснийской студенткой, получившей гонорар за сыгранную роль. Публикация привела к отставке Штрахе, за которой последовала отставка всего правительства страны во главе с Курцем, который вскоре однако снова стал канцлером по итогам досрочных парламентских выборов осенью 2019 года.

После окончательного ухода из политики с 2022 года Курц активно занимался консалтингом, основав компанию SK Management GmbH, предоставляющую соответствующие услуги. По данным австрийских СМИ, в прошлом году его фирма получила прибыль в размере около двух миллионов евро. Курц, например, консультировал американо-германского инвестора Питера Тиля. Экс-канцлер неоднократно исключал возможность возвращения в политику, однако спекуляции на эту тему не утихают.

Такие слухи подогрели в том числе премьеры двух документальных фильмов о политической карьере Курца, которые вышли на экраны кинотеатров текущей осенью. Кроме того, пользователи соцсетей обратили внимание, что имена доменов, которые могут быть связанны с участием Курца в выборах 2024 года, уже заняты, среди них listekurz24.at, teamkurz24.at и другие.