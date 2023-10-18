МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российские войска перешли в наступление и своими атаками начали определять, где Украина должна размещать свои силы, заявил в интервью немецкому телеканалу N-TV полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер. Зеленский подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS

Он отметил: "Россия посредством своих атак внезапно начала определять, где Украина должна разместить свои силы. Украинцы вынуждены реагировать".

При этом надежды на то, что Россия будет использовать для отражения атак ВСУ на юге свои последние резервы, по словам Райснера, не оправдались. Наоборот, российские войска, как подчеркнул полковник, не только поддерживают оборону, но и перебрасывают силы для наступления.

Он констатировал, что "вместо долгожданного прорыва украинских войск на юге страны, мы видим наступление русских на северо-востоке", а оставшиеся двенадцать бригад ВСУ, девять из которых были укомплектованы благодаря помощи Запада, в значительной степени истощились.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил в интервью Павлу Зарубину, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. На пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" он сообщил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери украинской стороны составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.