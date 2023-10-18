МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Посол РФ в США Анатолий Антонов в связи с передачей Украине оперативно-тактических ракет ATACMS заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией. Зеленский подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS

"Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений", — сказал он журналистам.

"Мы неоднократно предостерегали администрацию от опрометчивых шагов. Разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией", — добавил посол.

Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров.

"На расстановку сил в зоне СВО никакие американские "подарки" не повлияют. Все задачи специальной военной операции будут выполнены", — сказал Антонов.