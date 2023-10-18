МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в соцсети X соотнес видео удара по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа со звуком "прилета" авиабомб JDAM производства США и пришел к выводу, что за этой атакой стоит Израиль. Байден "как друг" намерен задать Израилю несколько непростых вопросов

Свое расследование Хинкл назвал "доказательством того, что Израиль разбомбил больницу в Газе".

Он опубликовал три видеофрагмента. На первом слышен "прилет" и взрыв, последовавший в результате, как утверждает журналист, ракетного удара ХАМАС. На втором запечатлен удар авиабомбой JDAM производства США. А третий фрагмент показывает удар по больнице в Газе.

Журналист предложил сравнить три фрагмента и указал на схожесть звуков в двух последних: "Послушайте сами: первый клип — звук крошечной ракеты ХАМАС. Второй клип — звук авиабомбы JDAM. Третий клип — это звук того, что обрушилось на больницу в Газе. Если бы это был JDAM, то это был 100 процентов Израиль".

Во вторник по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа был нанесен удар, в результате которого, как сообщил Минздрав Газы, погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля — что по больнице ударила ракета, неудачно запущенная палестинской группировкой "Исламский джихад".

В связи с атакой на больницу Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание Совбеза ООН.