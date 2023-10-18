МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава стратегического командования Пентагона (STRATCOM) Энтони Коттон заявил, что США хотят разработать совместные оперативные планы с Южной Кореей и Японией на случай непредвиденных ситуаций вокруг КНДР или Китая, пишет японское издание "Никкэй". Путин призвал США научиться уважать интересы других стран

"С учетом возрастающих серьезных вызовов в регионе, непредвиденные обстоятельства могут быть шире, чем Северная Корея", — подчеркнул в интервью изданию генерал ВВС США.

Как отмечает "Никкэй", Коттон также добавил, что было бы желательно, если бы оперативные планы также бы включали в себя и ситуацию вокруг Китая.

"Мы продолжаем соблюдать бдительность относительно событий в мире, в том числе и относительно текущей ситуации на Ближнем Востоке. Я уверен, что мы можем поддерживать готовность (ВС США — ред.) по всему миру, одновременно оказывая поддержку Украине и Израилю", — отметил глава STRATCOM.

Кроме этого, Коттон выразил уверенность в том, что взаимодействие США с Японией и Южной Кореей "лишь в начале пути и будут становиться все более тесными в очень позитивном ключе".