МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Израиль при получении запрошенной у США экстренной помощи в 10 миллиардов долларов станет вторым крупнейшим реципиентом американского финансирования, а его общий пакет превысит выделенный Украине в 2,4 раза, подсчитало РИА Новости по данным американского Госдепартамента. Байден "как друг" намерен задать Израилю несколько непростых вопросов

Власти Израиля обратились к Вашингтону с просьбой предоставить экстренную помощь в размере 10 миллиардов долларов США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщала накануне газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

Согласно данным Госдепа, США за финансовые 2001-2023 годы предоставили Израилю 63,1 миллиарда долларов — в среднем по 3 миллиарда долларов в год. При этом в прошлом году финансирование резко сократилось — до 3,7 миллиона долларов. Новый пакет помощи может стать наибольшим в адрес этой страны за более чем 20 лет и довести общий объем финансирования до 73 миллиардов долларов, в результате Израиль станет вторым крупнейшим иностранным получателем финансирования от США.

Абсолютным лидером среди крупнейших реципиентов американского финансирования все последние годы является Афганистан, который на 30 сентября 2023 года получил от США 111,7 миллиарда долларов. Ирак с 64,4 миллиарда долларов занимал второе место, а Израиль был третий. Египет за эти годы получил от США 33,6 миллиарда долларов и занял четвертое место, а пятерку лидеров замыкала Украина с 30,4 миллиарда долларов.

В топ-10 также входят Иордания (23,5 миллиарда долларов), Пакистан и Эфиопия (по 17,5 миллиарда долларов), Кения (13,3 миллиарда долларов) и Колумбия (12,2 миллиарда долларов).

При этом за последние два года именно Киев стал главным реципиентом американского финансирования, получив с 1 октября 2021 по 30 сентября 2023 года 24,6 миллиарда долларов. В то же время Израиль за это время получил 3,3 миллиарда долларов, Афганистан — 2,7 миллиарда, Ирак — 824,5 миллиона, а Египет — 353 миллиона долларов.