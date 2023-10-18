МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Тесная внешнеполитическая координация востребована в нынешних условиях, Россия и Китай так и выстраивают сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин заявил, что "Один пояс, один путь" созвучен с идеями России о Евразии

Выступая на российско-китайских переговорах в среду, он отметил, что в нынешних непростых условиях "особенно востребована тесная внешнеполитическая координация", и именно так и выстраивают свое сотрудничество РФ и Китай.

"И сегодня мы это все обсудим. Все, в том числе двусторонние наши отношения", — сказал Путин.

Он поздравил "всех китайских друзей" с 74-й годовщиной образования КНР.

"Следующий год будет юбилейным как до вашей страны, так для дипломатических отношений между нашими странами", — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что китайская идея о развитии широкого сотрудничества между странами исторического "Шелкового пути", выдвинутая 10 лет назад, получила "очень хорошее развитие".

"У Китая под вашим руководством, у вас это получается. Мы очень рады за вас, за всех тех, кто вовлечен в это широкое взаимодействие, потому что все от этого получают преимущество", — сказал Путин, обращаясь перед началом переговоров к председателю КНР Си Цзиньпину.