МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Эскалация палестино-израильского конфликта вышла далеко за рамки Ближнего Востока, став гуманитарной катастрофой мирового масштаба, заявила в среду в эфире радио "Sputnik" официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Звук прилета". В США нашли виновного в ударе по больнице в Газе

Она отметила, что число жертв "закаливающее, ситуация вышла далеко за рамки региона".

"Это глобальная гуманитарная катастрофа мирового масштаба", — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Москва квалифицирует удар по больнице в секторе Газа как преступление.

"Безусловно, квалифицируем подобное преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания", — заявила она и добавила, что ситуация в регионе развивается драматически и набирает чудовищные обороты. "Она не сама собою складывается… Все это режиссируется из Вашингтона и Лондона", — также указала она.

В секторе Газа во вторник, 8 октября, удару подверглась баптистская больница "Аль-Ахли". По данным минздрава анклава, атака унесла жизни более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга. Так, МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля, что это попадание ракеты, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".