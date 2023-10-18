МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Пекин встретил президента РФ Владимира Путина, расстелив красную дорожку, при это госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе его визита в июне такой дорожки не было, пишет издание Newsweek. Товарооборот с Китаем точно превысит 200 миллиардов долларов, заявил Путин

В материале отмечается, что летний прием Блинкена можно охарактеризовать, как довольно сдержанный. Сославшись на правозащитницу Дженнифер Цзэн, Newsweek указало, что такие действия при встрече в китайской культуре считается "преднамеренным унижением".

Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом и выступил на открытии форума "Один пояс — один путь" и провел несколько двусторонних встреч, одной из которых была встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Инициатива "Один пояс — один путь" является крупным логистическим проектом Китая. Си Цзиньпин представил ее в 2013 году. Она предусматривает создание трех маршрутов из КНР — до Балтики, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.