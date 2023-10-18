2023-10-18T08:58:38+03:00
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2023-10-18T08:58:38+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231018/842011649.html
СМИ заметили существенные отличия в приеме Путина и Блинкена в Китае
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Пекин встретил президента РФ Владимира Путина, расстелив красную дорожку, при это госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе его визита в июне такой дорожки не было, пишет издание... ПРАЙМ, 18.10.2023
общество , экономика, новости, китай, владимир путин, энтони блинкен
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Пекин встретил президента РФ Владимира Путина, расстелив красную дорожку, при это госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе его визита в июне такой дорожки не было, пишет издание Newsweek.
В материале отмечается, что летний прием Блинкена можно охарактеризовать, как довольно сдержанный. Сославшись на правозащитницу Дженнифер Цзэн, Newsweek указало, что такие действия при встрече в китайской культуре считается "преднамеренным унижением".
Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом и выступил на открытии форума "Один пояс — один путь" и провел несколько двусторонних встреч, одной из которых была встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.
Инициатива "Один пояс — один путь" является крупным логистическим проектом Китая. Си Цзиньпин представил ее в 2013 году. Она предусматривает создание трех маршрутов из КНР — до Балтики, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.