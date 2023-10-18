МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский согласился на проведение выборов под давлением Запада, но он решительно намерен их выиграть и готов на все, чтобы остаться у власти, пишет обозреватель издания РИА Новости Виктор Жданов. Зеленский выступил с отчаянным обращением к Западу

По мнению обозревателя, Зеленский опасается конкуренции со стороны Виталия Кличко, мэра Киева, и других политических оппонентов. Он также обвиняется в разрушении украинской демократии, так как подавляет оппозицию, ограничивает свободу СМИ и игнорирует коррупционные скандалы.

"Президент отслеживает всех, кто может стать его политическим противником", — заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью испанскому изданию El Mundo.

Срок президентства Зеленского истекает 20 мая 2024 года. Многие украинцы выступили против проведения новых выборов, но Зеленский намерен заручиться поддержкой Запада, чтобы противоречащий его обещаниям второй срок был осуществлен. Он цепляется за власть, так как она является его единственным образом позиционирования и самосохранения.

"Он не был настроен на выборы. Сейчас это достаточно проблематично, учитывая состояние Украины. Но из-за рубежа последовал приказ — и теперь он за выборы. Его судьба связана самым тесным образом — если не намертво — с конфликтом с Россией. Именно поэтому в нем пока заинтересованы на Западе", — рассказал РИА Новости политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.

По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова, курс Зеленского на централизацию власти исключает других политических игроков, в том числе Кличко. Прогнозируется, что Зеленский победит, но его партия потеряет большинство в парламентских выборах, что может пошатнуть политическую систему Украины.

"Социологические исследования показывают, что победит все же Зеленский. Может, и не в первом туре, но во втором — точно. С парламентской кампанией сложнее. Большинство "слуг народа" лишится мандата", — подчеркнул эксперт.