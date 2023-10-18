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Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
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Государственная Дума в ходе пленарного заседания в среду, 18 октября, приняла в третьем окончательном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении... ПРАЙМ, 18.10.2023
общество , технологии, новости, госдума, россия, двзяи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Государственная Дума в ходе пленарного заседания в среду, 18 октября, приняла в третьем окончательном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Этот документ подготовили согласно поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина и внесли в нижнюю палату парламента 13 октября. Законопроект предусматривает отмену статьи 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
ДВЗЯИ был подписан в рамках Генассамблеи ООН 10 сентября 1996 года. Россия ратифицировала документ в 2000 году. Договор предполагает полное запрещение ядерных испытаний в атмосфере, воде и космосе, а также введение системы мониторинга для контроля за его исполнением. Договор до сих пор не вступил в силу, так как необходима ратификация 44 стран, обладающих ядерным оружием.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва может повести себя зеркально по отношению к Вашингтону, отозвав ратификацию.