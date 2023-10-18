МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Выступление премьер-министр Армении Никола Пашиняна в Европарламенте — абсолютно безответственное, заявил высокопоставленный источник в Москве агентству РИА Новости. Россия и Армения возьмут на контроль волнующие бизнесменов вопросы

По мнению источника, выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября надо расценивать, как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений.

"Видим, как Армению пытаются превратить в Украину в номер три, если считать Молдавию Украиной номер два, а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского", — отметил источник.

В ходе выступления в Страсбурге, Пашинян обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне исхода армянского населения из Карабаха. Премьер Армении также раскритиковал "союзников в области безопасности", не называя конкретных стран. Согласно его заявлению, когда 100 тысяч человек бежали из Нагорного Карабаха в Армению, союзники "не только не помогли, но и делали публичные призывы к смене власти".

Армения поддерживала Карабах, однако никогда не признавала его суверенитет. Ранее в этом году Пашинян заявил, что регион является частью Азербайджана.

В конце сентября непризнанная республика сообщила о "самороспуске" с 1 января 2024 года, азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил о восстановлении территориальной целостности страны, отметили в источнике.