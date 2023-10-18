ПЕКИН, 18 окт — ПРАЙМ. Американские поставки ракет ATACMS просто продлят агонию Украины, результата от них не будет, заявил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай президент России Владимир Путин. Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой

"Если бы они (США — ред.) не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать: ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам, а вот мы такие молодцы, мы этого не сделали. Но они это сделали, а результата не будет. Уже поэтому это ошибка. Ну и, наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего. Нет, это просто продлевает агонию", — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия сможет отражать атаки этих ракет.

"Во-первых, это, конечно, наносит вред, и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война, и, конечно, я сказал, что они представляют угрозу, это само собой разумеется, но что самое главное — это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать", — заявил он.

По словам Путина, США имеют отношение к конфликту на Украине, все больше лично в него втягиваются.

"И пускай никто не говорит, что они к этому не имеют отношения. Мы считаем, что имеют", — заключил Путин.

Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал тайную поставку Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS грубейшей ошибкой, которая будет иметь самые серьезные последствия, а также заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией.

Кассетные боеприпасы М74 от ATACMS обнаружили в Бердянске в Запорожской области, который в ночь на вторник подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

ATACMS — оперативно-тактические ракеты, производимые американской компанией Lockheed Martin. Впервые использовались в 1991 году в операции "Буря в пустыне".