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Путин рассказал, что он обсуждал с Си Цзиньпином с глазу на глаз
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После переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином беседа длилась еще часа полтора-два с глазу на глаз за чашкой чая, обсуждались вопросы конфиденциального характера, заявил на... ПРАЙМ, 18.10.2023
общество , экономика, новости, россия, владимир путин, китай, си цзиньпин
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 18 окт — ПРАЙМ. После переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином беседа длилась еще часа полтора-два с глазу на глаз за чашкой чая, обсуждались вопросы конфиденциального характера, заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай президент России Владимир Путин.
"У нас был обед в узком составе такой деловой, где присутствовали министры иностранных дел с обеих сторон, помощники. А потом председатель Си предложил нам уединиться, мы с ним беседовали с глазу на глаз. Действительно, так и есть, именно за чашкой чая. Говорили, может быть там, часа, наверное, полтора, а может быть, два. Ну, некоторые вопросы совсем конфиденциального характера обсуждали с глазу на глаз. Это была очень такая продуктивная и содержательная часть разговора", — сказал он.
Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. В среду он выступил на форуме "Один пояс, один путь". Затем состоялись российско-китайские переговоры.
Инициатива "Один пояс — один путь" — крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.