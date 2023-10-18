ПЕКИН, 18 окт — ПРАЙМ. После переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином беседа длилась еще часа полтора-два с глазу на глаз за чашкой чая, обсуждались вопросы конфиденциального характера, заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай президент России Владимир Путин. Путин оценил последствия поставок ракет ATACMS Украине

"У нас был обед в узком составе такой деловой, где присутствовали министры иностранных дел с обеих сторон, помощники. А потом председатель Си предложил нам уединиться, мы с ним беседовали с глазу на глаз. Действительно, так и есть, именно за чашкой чая. Говорили, может быть там, часа, наверное, полтора, а может быть, два. Ну, некоторые вопросы совсем конфиденциального характера обсуждали с глазу на глаз. Это была очень такая продуктивная и содержательная часть разговора", — сказал он.

Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. В среду он выступил на форуме "Один пояс, один путь". Затем состоялись российско-китайские переговоры.

Инициатива "Один пояс — один путь" — крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.