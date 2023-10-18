МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ готовит поправки в указ о льготах для многодетных семей, в частности, регулирующие определение семьи, которую можно считать многодетной, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В России нет пенсий ниже прожиточного уровня, заявил министр труда

"Сейчас в соответствии с поручением главы государства мы прорабатываем изменения в его указ, который датирован, как вы знаете, началом 90-х годов. Это 431 указ, который определил некий набор льгот для многодетных семей, который объективно в разной степени реализуется субъектами, наверно, это продиктовано их уровнем бюджетной обеспеченности", — сказала Голикова во время правительственного часа в Государственной Думе.

По данным на середину октября, 60,6 миллиарда рублей было потрачено регионами за 2022 год на те меры, которые предусмотрены 431 указом. Еще 38 миллиардов было потрачено за семь месяцев 2023 года.

"Сейчас работаем над указом, (будет — ред.) доклад президенту, дальше будет решение президента по поводу того, как нормативно этот вопрос урегулировать", — отметила Голикова.