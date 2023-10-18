МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. США поставили Украине ракеты ATACMS тайно, из-под полы, понимая степень угрозы ответной реакции со стороны России, которая научится их сбивать и тем самым обнулит на международном оружейном рынке миф об их неуязвимости, заявил в эфире радио Sputnik политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот. Путин оценил последствия поставок ракет ATACMS Украине

Он напомнил, что США признали поставки ATACMS только после того, как появилась информация об их первом боевом применении ВСУ.

Кот добавил, что Запад поставил Киеву уже очень много оружия, но широко распиаренное контрнаступление ВСУ полностью провалилось, а поставка еще нескольких ракет никоим образом не изменит ситуацию на поле боя.

"Это немножко продлит агонию украинского режима, но не отменит его уничтожения", — сказал эксперт, отметив, что Вашингтон не желает признавать свои ошибки и своего поражение, при этом платить за это должны жители Украины.

По мнению Кота, потеря Вашингтоном преимуществ и гегемонии "происходит прямо здесь и сейчас".

"И мы видим, как былой гегемон готов утопить весь мир в крови, чтобы сохранить свою уходящую гегемонию", — добавил эксперт.

Поставки ракет ATACMS Украине — это ошибка, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Он также выразил мнение, что передача вооружений Киеву не изменит ситуацию, а лишь создаст дополнительную угрозу. По словам Путина, США имеют отношение к конфликту на Украине, все больше лично в него втягиваются.

Ранее Белый дом признал, что передал Киеву ракеты ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров.

ATACMS — оперативно-тактические ракеты, производимые американской компанией Lockheed Martin. Впервые использовались в 1991 году в операции "Буря в пустыне".